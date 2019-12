Amazon-Serie "Batwoman" Die Glöcknerin von Gotham City

Diese Serie ist eine Freude fürs genderpolitisch bewegte Herz und eine Beleidigung fürs unterhaltungsbegeisterte Hirn. Die Schauspielerin Ruby Rose spielt in der Rolle einer Frau namens Kate Kane in "Batwoman" eine stolze und queere Heldin, die mit schmollender Unterlippe schmal und liebeskrank durch Gotham City spaziert.

Sophie, die Frau, die Kate liebt (Meagan Tandy), hat nach einer Affäre mit Kate leider einen Mann geheiratet. Es gibt eine mit jauchzendem Gesang unterlegte Trennungsszene zwischen den beiden Frauen in einer Rückblicksequenz zu bestaunen, die mit einem coolen Motorrad dekoriert und ordentlich herzzerreißend anzusehen ist.

Die Serie "Batwoman", die nun auf Amazon Prime anläuft, präsentiert zumindest in den beiden ersten Folgen eine Großstadtwelt, in der eindeutig unterforderte Darstellerinnen viele schwermütige Blicke wechseln, um große Emotionen zu signalisieren.

Die Abenteuer, die es in Gotham City zu bestehen gibt, sind dagegen einigermaßen läppisch angerichtet. Eine böse Schurkin namens Alice (wie die im Wunderland) hat sich gegen Kates Vater (Dougray Scott) verschworen, der als oberster Sicherheitsboss der Stadt den unrasiertesten Sheriff seit Gary Cooper in "High Noon" spielt.

Frau-gegen-Frau-Kampf - um eine Frau

Batman kann dem Dreitagesbart-Heimatschützer nicht beistehen, weil der Superheld seit drei Jahren aus der Stadt verschwunden ist, zum Bedauern vieler braver Bürger. "Wer passt auf Gotham City auf?" lautet deshalb die bange Ausgangsfrage der Serie.

Die offenbar selbst nach langer Abwesenheit in die Stadt zurückgekehrte Kate findet heraus, dass hinter der Batman-Maske ihr Onkel Bruce Wayne steckte, und beschließt, selbst die Retterinnenrolle zu übernehmen. Als die Superverbrecherin Alice (Rachel Skarsten, sehr punkig angemalt als Uma-Thurman-Lookalike) ausgerechnet Kates Ex-Geliebte Sophie entführt, kommt es in einer Wolkenkratzerbaustelle zum Kampf Frau gegen Frau um eine Frau.

Die ziemlich trashige Story der Serie basiert auf der vor einem Jahrzehnt erschienenen Graphic Novel "Batwoman: Elegy", die Greg Rucka geschrieben und JH Williams III. illustriert hat. Wegen der Besetzung der Hauptrolle mit der Schauspielerin Rose wurde der Produzent Greg Berlanti schon vor dem Serienstart von Fans und Aktivisten geschmäht, denen unter anderem nicht passte, dass Rose nicht jüdisch sei wie die Kate der Vorlage.

Fehlende Finsternis

Schwerer dürfte wiegen, dass Berlanti seine Heldin durch ein grotesk klinisches Gotham stolzieren lässt, aus dem alles Bedrohliche, Schmutzige, Finstere verschwunden zu sein scheint. "Batwoman" spielt in einem ausgefegten, glattpolierten, blinkenden Erlebnispark, in dem selbst die wildesten Explosionen aussehen wie kindgerechtes Feuerwerk. Die durch den Himmel über der Stadt flatternde Heldin hingegen wirkt oft wie eine jugendfrisch herausgeputzte drollige Schwester des Glöckners von Notre Dame.

Andererseits sind in den betont humorlos inszenierten ersten "Batwoman"-Folgen immer wieder irre Momente zu entdecken, dank denen die Serie möglicherweise in ein paar Jahren als Kult gefeiert werden wird. Das Zähnefletschen und Schlagball-Schläger-Schwingen der grimmigen Alice. Die lichtdurchfluteten, sepiafarbenen Liebes-Flashbacks, die Kate an ihren Rauswurf aus der Elitesoldatinnen-Drillstätte West Point erinnern (Kündigungsgrund: homosexuelle Umtriebe).

Die hölzernen Dialoge, mit denen hier nicht bloß eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung zwischen der Heldin und ihrem Erzeuger behauptet, sondern immer wieder auf ein großes Unfalldrama verwiesen wird, das Kates Jugend überschattete und schlimme Familienschuldfragen aufwarf.

"Batwoman" mag auf den ersten Blick aussehen wie lustiger Schrott, doch für Freunde der Verschwörungstheorie und der Trash-Sinnstiftung macht die Serie herrliche neue Spielfelder auf: Ist womöglich Sigmund Freud der allmächtigste Pate des DC-Universums? Gehören die Superhelden allesamt auf die Couch? Wir bleiben am Schlagball.

"Batwoman". Amazon Prime. Verfügbar seit 20. Dezember.