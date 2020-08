Kolonialismus-Bezüge BBC erwägt Verzicht auf "Rule, Britannia!" bei "Last Night of the Proms"

Zum Abschluss der "Last Night of the Proms"-Konzerte gehört in England das Absingen patriotischer Gassenhauer. Eine Tradition, die im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste von Neuem in die Kritik geraten ist.