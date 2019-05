Amazon Prime Deutsche Serie "Beat" wird nicht fortgesetzt

Amazon Prime setzt die deutsche Serie "Beat" nicht fort. Der Siebenteiler um einen Berliner Clubpromoter war im vergangenen November auf der Streamingplattform angelaufen. Dieses Jahr wurde die Serie des Regisseurs Marco Kreuzpaintner ("Sommersturm") mit einem Grimmepreis in der Kategorie Serie ausgezeichnet.

Laut Branchenmagazin DWDL.de verlautet aus Konzernkreisen, Amazon habe von Anfang an nur eine Staffel geplant. Mit den Abrufzahlen sei man zufrieden, auch wenn man sich entschieden habe, die Serie nicht fortzusetzen.

Kreuzpaintners neuer Film "Der Fall Collini" läuft gerade in den deutschen Kinos. In einem Interview mit dem SPIEGEL hatte Kreuzpaintner kürzlich schon Zweifel daran geäußert, ob "Beat" in eine zweite Staffel geht.