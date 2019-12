"Sesamstraße" Bibo-Darsteller Caroll Spinney ist tot

Fast 50 Jahre arbeitete er für die "Sesamstraße". Schon bei der Entwicklung des traditionsreichen Kinder-Fernsehformats Ende der Sechzigerjahre war Caroll Spinney dabei, bis 2018 spielte er den Riesenkanarienvogel Bibo und das Mülltonnen-Monster Oskar, zum Schluss stieg er allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in das große, schwer zu steuernde Kostüm von Bibo.

Bereits 1962 hatte er "Sesamstraße"-Gründer Jim Henson bei einem Puppenspieler-Festival kennengelernt. Zu dieser Zeit arbeitete er in einer Truppe namens "Bozo's Big Top", für die er unter anderem ein boxendes Känguru mimte. Später sammelte er für seine Auftritte bei der "Sesamstraße" viele Fernsehpreise ein, unter anderem fünf Daytime Emmy Awards.

Corbis Spinney mit Bibo-Puppe

Dass Caroll sowohl den heiteren Helfer Bibo als auch den schlechtgelaunten Fatalisten Oskar aus der Mülltonne virtuos mimen konnte, zeigte seine darstellerische Bandbreite. Sein früherer "Sesamstraße"-Kollege Bob McGrath erinnerte sich in einem Interview mal mit folgenden Worten an Spinneys Auftritte vor kindlichem Live-Publikum: "Immer wenn wir Bibo ankündigten, bebte die Bühne. Es war wie ein Mini-Woodstock."

Schon seit Längerem litt der Puppenspieler unter Dystonie, einer neurologisch bedingten Bewegungsstörung. Wie der "Sesame Workshop" bekanntgab, erlag Caroll Spinney am Sonntag in seinem Haus in Connecticut der Erkrankung. Er wurde 85 Jahre alt.