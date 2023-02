Das Original aus den USA wird von Talkshowmoderator Jimmy Fallon präsentiert. In der Show treten Stars in musikalischen Herausforderungen und Spielen gegeneinander an, begleitet von einer Liveband im Studio. Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Staffel waren unter anderem Ariana Grande, Kate Hudson und John Legend. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit. Welche deutschen Prominenten bei RTL bald vor laufender Kamera gegeneinander antreten, wurde noch nicht bekannt gegeben.