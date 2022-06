Nyborg, gespielt von Sidse Babett Knudsen, war geradezu der Traum von einer Politikerin: wortgewandt, schlagfertig, charismatisch, mit einem klaren Wertesystem, und ja, gut angezogen war sie auch. Als die erste Staffel von »Borgen« 2010 erst im dänischen Fernsehen lief und in den Jahren danach dann in einer Vielzahl anderer Länder, stand Nyborg für das Versprechen eines Neuanfangs, für einen Bruch mit den Traditionen, der so in der Realität noch gar nicht stattgefunden hatte.

Überraschend aktuell

Dass mit Nyborg eine Frau regierte, war 2010 ungewöhnlich genug, sie war mit Anfang vierzig auch ziemlich jung für eine Premierministerin. Ihr Mann Phillip blieb zu Hause und kümmerte sich um die Kinder. Schließlich nahm Nyborg selbst eine Auszeit, weil ihre Tochter Laura in eine Krise geraten war. In einer Zeit, in der die Verhaltensmuster für Frauen an der Macht in der wirklichen Welt noch von älteren, gepanzerten Damen wie Margaret Thatcher oder Angela Merkel vorgegeben wurden, war das alles – wie sagt man in der Politik? – »visionär«. Das galt auch für die Serie »Borgen« selbst, die schon abgedreht war, bevor die Netflix-Fassung von »House of Cards« oder »The Crown« überhaupt erst anliefen und das moderne Serienfernsehen prägten.