"Breaking Bad"-Fortsetzung "El Camino" Musterschüler auf der Flucht

Der berühmteste Drogenkoch der Vereinigten Staaten ist tot, seine Gangstermoral aber lebt auf ziemlich bedenkliche Weise fort. Der Ex-Chemielehrer und Erzschurke Walter White aus der immens erfolgreichen Serie "Breaking Bad" hat bei einem blutigen Showdown sein Leben gelassen. In der Filmfortsetzung von Netflix mit dem Titel "El Camino" sagt er in einem eingeschnittenen Rückblick zu seinem einstigen Schüler und Verbrecherkumpan Jesse Pinkman: "Du hast großes Glück. Du musst nicht dein ganzes Leben warten, um was Besonderes zu tun."

Während er das sagt, blickt White, gespielt von dem Schauspieler Bryan Cranston, wie ein vergnügter Prophet durchs Fenster eines Diners in eine staubige Wüstenlandschaft hinaus.

Das Besondere in Jesses (Aaron Paul) noch jungem Dasein bestand aus der Herstellung und dem Verkauf von Crystal Meth, aus Geldscheffeln und Mord und Totschlag; das weiß jeder Fan von "Breaking Bad". Sechs Jahre nach dem spektakulär blutigen Ende hat der Regisseur und Drehbuchautor Vince Gilligan nun die zweistündige Fortsetzung gedreht, die Jesses Schicksal rekapituliert und davon berichtet, wie es nach Walter Whites Tod mit ihm weitergeht. Es ist ein sentimentales, aber auch nervenzerrüttendes Wiedersehen mit der stets sonnenbeschienenen und manchmal hirnverbrannten Gangsterwelt der Crystal-Meth-Brauer von New Mexico.

Gilligan ist der Mann, der sich "Breaking Bad" ausgedacht hat. Und er fasst nun noch mal zusammen, wie der krebskranke Pädagoge White erst auf eigene Faust mit der Drogenproduktion in der Wüste begann, dann Jesse als Verkäufer und Lehrling gewann und wie die beiden mal mit und mal ohne einander einen von Leichen gepflasterten Serienweg zurücklegten.

Zu Beginn von "El Camino" sieht man Walter Whites Abgang, für den er unter anderem eine Selbstschussanlage installiert hatte. In vielen Rückblenden wird Jesses vergangenes Martyrium beschworen. Ein gegnerischer Großgangster hatte ihn zum Drogenkochen in einem Käfig angekettet. Überhaupt war Jesse ein halbes Dutzend "Breaking Bad"-Staffeln lang eine gebeutelte und depressive, unzuverlässige und gemein misshandelte Leidensfigur.

Jesse macht endlich Ernst

Als Held in "El Camino" macht Jesse, der früher immer nur davon geredet hat, dass er raus will aus der Gangsterhölle, nun endlich Ernst mit der großen Flucht. Vom Schauplatz des Blutbads, das Walter White am Ende seines Lebens angerichtet hat, rast Jesse zum Haus seiner vergammelten Freunde Skinny Pete (Charles Baker) und Badger (Matt L. Jones) und bekommt dort einen Fluchtwagen, dessen Modell dem Film den Namen gibt.

Kein ernsthafter Krimineller würde in so einem lächerlichen Auto herumfahren, sagt einer seiner Kumpel, deshalb sei er die perfekte Tarnung. Findet das irgendwer lustig? Egal. Auch "Breaking Bad" war stets eine Serie mit äußerst knapp dosiertem und eher grobschlächtigem Humor. In "El Camino" wird nun unter anderem ein Flachwitz mit dem uralten Filmtitel "Driving Miss Daisy" gemacht.

Bewundernswert ist die Selbstverständlichkeit, mit der Regisseur Gilligan einfach da weitererzählt, wo "Breaking Bad" vor sechs Jahren aufhörte. "El Camino" schildert die Gespenster, mit denen der Held Jesse zu kämpfen hat. In Flashbacks sehen wir einen irren Putzfrauenmörder, seine verlorene Liebe, seine Eltern. In der Gegenwart braucht Jesse Geld, um eine Rechnung zu begleichen. Die Spannung des Films entsteht allein aus der Frage, ob er vor der Polizei und trotz vieler Hindernisse in ein neues Leben entkommen wird oder nicht.

Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, hinreißende Landschaftsaufnahmen in "El Camino", Begegnungen mit reichlich vertrottelten Konkurrenzgangstern und auch mindestens zwei gefühlige Abschiedsszenen. Im Grunde erzählt der Film in 120 Minuten kaum eine andere Story als die legendäre Sechzigerjahre-Fernsehserie "The Fugitive", zu deutsch "Dr. Kimble auf der Flucht".

Allerdings hat Jesse, anders als Kimble, schwere Schuld auf sich geladen - und das sieht man ihm auch an. Narben zerfurchen seinen Rücken und sein Gesicht. Der Schauspieler Aaron Paul strahlt eine schöne Ruhe aus in dieser Heldenrolle, und im Lauf des Films scheint er sich nicht bloß körperlich von seinen Blessuren zu erholen, sondern auch mental mit seiner Vergangenheit ein wenig zurechtzukommen.

In den Fernsehnachrichten ist einmal zu hören, Walter White und Jesse hätten das größte Amphetaminlabor der USA betrieben. Und einen Moment lang sieht das geschundenen Gesicht des Helden so aus, als sei er tatsächlich stolz auf das schreckliche Besondere, das er in seinem jungen Leben schon geleistet hat.

Seit 11.10. auf Netflix.