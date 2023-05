Bremen-Wahl im Fernsehen »Ich darf fünf Mal drücken, bis die Wählerwanderung hier sichtbar wird«

Ein positives Urteil hingegen stellten mutmaßlich wütende Bürger überwiegend aus Bremerhaven der Wählervereinigung »Bürger in Wut« (BiW) aus. Deren Wahlparty findet, wie der Reporter klassistisch krittelt, an einem »skurrilen« Ort statt. Es handelt sich um den »Festsaal einer Sportkneipe am Bremer Stadtrand«. Hierher seien die Bürger aus Angst »vor der linken Szene« mit ihren Brechstangen geflüchtet.

Im ZDF soll es um das übliche »Zittern« der FDP gehen. »Weil der Gesprächspartner noch nicht bereitsteht, vertiefen wir das jetzt mal« mit Jan Timke von BiW. Der steht in einem leeren Treppenhaus bereit, war noch nicht in der Maske und schwitzt deshalb sehr unvorteilhaft vor sich hin. Eigentlich unfair. Dann nennt er seinen Verein, der von der Dusseligkeit der AfD profitiert hat, in wenigen Sekunden mehrfach »konservativ«, weil er nicht rechtsradikal sein will.

Schon braucht das ZDF eine Verschnaufpause, will mal »ausführlicher auf Bremen gucken« und sendet eine gefühlige Sozialreportage namens: »Zwischen Hafen, Hartz und Hanse«. Dann lieber wieder Radio-Bremen-TV, wo Neumann den glücklichen Wahlverlierer Imhoff in die Finger bekommen hat: »Herr Imhoff, es ist zum Mäusemelken, oder?«. Imhoff gratuliert mit schwerer Zunge zuallererst »Herrn Bovenschulte zum Wahlsieg, denn das gehört sich so in einer Demokratie«.

»Präsidiale Leutseligkeit«

Apropos Demokratie: Warum sind die amtlichen Endergebnisse eigentlich noch nicht da? Kann noch dauern. Warum? Schalte ins Wahlbüro, wo ein Reporter die Sache mit dem »Kumulieren und Panaschieren« erklärt. Damit verhält es sich wie mit der Relativitätstheorie. Erklärt das ein kundiger ZDF-Reporter, hat man’s endlich verstanden – nur um es wenige Minuten später wieder vergessen zu haben.

Zurück ins Studio, da fängt die Kamera nebenbei Matthias Fornoff ein, wie er irgendwelche Papiere sortiert. Papier! Fornoff kocht also auch nur mit Wasser. Anders als der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, der »die Grünen in einer Wagenburg« sieht, »ganz offensichtlich«. Für die SPD hingegen spräche Bovenschultes »präsidiale Leutseligkeit«.

Was genau damit gemeint sein könnte, wird auf Radio Bremen TV klar. Schon 18.35 Uhr habe der alte und neue Präsident leutselig verfügt: »Jetzt wird gefeiert«. Und deshalb macht Andreas Neumann einstweilen Feierabend. Er gibt ab an das Regionalmagazin »buten un binnen«, das seine hervorragende Arbeit nahtlos fortsetzt.

Was Buten und was Binnen sind, sagt der bremenferne Mensch hinter vorgehaltener Hand, wird ihm wohl für immer ein Rätsel bleiben.