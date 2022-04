Wer kein Girokonto bei einer privaten oder öffentlich-rechtlichen Bank eröffnen kann, darf nach einem Gerichtsurteil den Rundfunkbeitrag in bar bezahlen. Das geht aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hervor. Damit können öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in den meisten Fällen aber auf die bargeldlose Zahlung des Rundfunkbeitrags bestehen.