Miosga ist laut NDR die dienstälteste aktive »Tagesthemen«-Moderatorin. Am 16. Juli 2007 hatte sie Anne Will als Frontfrau des ARD-Nachrichtenmagazins abgelöst. Zum absoluten Dienstrekord, den bislang Ulrich Wickert mit rund 15 Jahren und zwei Monaten hält, fehlen bis September nur noch wenige Wochen. Nach Angaben des NDR übernimmt der für die »Tagesthemen« zuständige zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst, zunächst die Sendungen, in denen Miosga eingeplant war.