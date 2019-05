Psychoanalytiker über linke Krise Die Depression der Liberalen

Zum Beispiel Jeff. 52 Jahre alt, berühmter Politikwissenschaftler, hochbezahlter Dozent an Eliteunis, gefeiert auf Kongressen in aller Welt. Sitzt beim Psychoanalytiker, schnäuzt ins Papier, und liefert den Befund für sein Leiden gleich selbst, er ist ja belesen genug dafür. Er diagnostiziert bei sich selbst einen schweren Fall von Hochstaplersyndrom, bei dem Betroffene unter dem Gefühl leiden, ihr Erfolg sei ermogelt.

Jeff gibt es so nicht wirklich. Er ist eine Figur, die der israelische Psychoanalytiker Carlo Strenger für sein Buch "Diese verdammten liberalen Eliten" aus verschiedenen Menschen komponiert hat, die bei ihm auf der Couch lagen. Oder mit ihm über Skype kommunizierten.

Strenger, 59, lebt in Tel Aviv und führt seine Therapien oft übers Internet-Telefon durch. Seine Patienten gehören zur liberalen Elite, sie sind kosmopolitisch geprägt und leben dort, wo sie ihr Wissen und ihre Forschung am effizientesten anwenden können.

Diese Intellektuellen verkörpern jene relativ junge, globale Schicht, die 2002 erstmals der US-Ökonom Richard Florida in seinem Buch "The Rise of the Creative Class" umfassend erforschte und die er den "superkreativen Kern" der Wissensökonomie nannte. Es sind Bio-Technologen, Neurowissenschaftler oder Softwareentwickler, aber auch Ökonomen, Linguisten oder eben Politologen wie Jeff. Angehörige der akademischen Elite, die die massiven gesellschaftlichen Umbrüche der letzten zwei Jahrzehnte zugleich vorantrieben, moderierten und kommentierten.

Vom Weltlauf entkoppelt?

Nun liegen sie plötzlich bei Strenger auf der Couch. Um bei Jeff zu bleiben: Der hat sich zwar einen einträglichen akademischen Ruf durch sozialpsychologische Theorien erworben - und doch treiben ihn fundamentale Zweifel um. Strenger lässt Jeff sagen: "Irgendwie gelingt es uns, die Steuerzahler davon zu überzeugen, dass wir auf ihre Kosten rund um die Welt fliegen müssen, um Konferenzen zu besuchen, die im Grunde nichts anderes sind als ritualisiertes Einander-auf-die-Schulter klopfen."

Dass sich gerade jetzt so viele liberale Kosmopoliten von Strenger behandeln lassen, passt zur Weltlage. So wie sie über die ersten Jahre des Jahrtausends mit ihrer Forschung, ihrem Wissen und ihren Theorien gestalteten, so scheinen sie sie jetzt den rückschrittlichen Tendenzen überall auf dem Globus hilflos gegenüberzustehen.

Der Intellektuelle in Zeiten von Nationalismus und Populismus, fast scheint er den Anschluss an den Lauf der Welt verloren zu haben. Wie es Paul Mason in seinem Buch "Klare, lichte Zukunft" - in dem er freilich radikal-humanistische Lösungsvorschläge vorlegt - auf den Punkt bringt: "Trump hat eine Krise des progressiven Denkens ausgelöst."

Die Folge sind Selbstzweifel oder Depressionen, wie sie Strenger nun in einer Reihe komponierter Fallbeispiele zusammenfasst. Aus den individuellen Leiden seiner Patienten arbeitet er generelle Symptome einer globalen Elite heraus, die von Ohnmachtsgefühlen überwältigt scheint.

Der Run der Kosmopoliten auf die Couch des Psychoanalytikers ist natürlich ein wahnsinnig plakatives Szenario - und doch dringt Strenger zu den strukturellen Bedingungen vor, die zu einer Entkopplung geführt haben. Den Kosmopoliten, von denen Strenger schreibt, geht es nicht um die Zusammenhänge, in die sie hineingeboren wurden, sondern um die Zusammenhänge, die sie sich selber schaffen.

Ihr Lebensentwurf ist rigoros weltbürgerlich und meritokratisch. Strenger: "Sie wollen Stämmen angehören, die Einsatz und Erfolg fordern und diese belohnen, und lehnen Gemeinschaften ab, die durch ein bestimmtes Territorium, eine Ethnie oder Konfession definiert werden."

Rasenmäher gegen Rollkoffer

Damit stehen sie immer mehr Menschen überall auf der Welt gegenüber, die sich eben genau darüber definieren, über Nation, Herkunft, Glaube. Der britische Publizist David Goodhart hat diesen Gegensatz mit den Begriffen "Anywheres" und "Somewheres" herausgearbeitet: zwischen denjenigen, die überall auf der Welt leben können und denjenigen, die nur an einem bestimmten Ort zu Hause sein können.

Goodhardt nahm seine Aufteilung 2017 vor, um die Verhärtungen in der Brexit-Debatte auf den Punkt zu bringen. Sein Modell lässt sich auf alle westlichen Gesellschaften übertragen. Auch auf die wackelige deutsche Mittelklasse, wie sie etwa die ARD-Dokumentation "Heimatland" vor Kurzem anhand einer Neubausiedlung in Köln zeigte.

Auch hier treffen flexible, beruflich hoch ambitionierte "Anywheres" auf mobilitätsunwillige "Somewheres". Zwei sich fremde Welten, die auf einigen wenigen Eigenheimparzellen die große gesellschaftliche Schlacht der Gegenwart kämpfen: die offene Gesellschaft gegen die geschlossene. Rasenmäher gegen Rollkoffer.

Aber für eben diese große Schlacht sieht Strenger seine Protagonisten nicht gerüstet. Ihre Stärke ist zugleich ihre Schwäche: Extrem beweglich in der Lebensgestaltung, seien sie in der Vermittlung ihrer Ideen an Menschen außerhalb ihrer Bezugssysteme extrem unbeweglich. So entsteht mit "Diese verdammten liberalen Eliten" das intime und doch universale Psychogramm einer Schicht, die nicht mehr weiß, wohin mit dem unablässig von ihr generierten Fortschritt.

Der optimistische Untertitel "Wer sie sind und warum wir sie brauchen" erfüllt sich indes nicht. Strenger hat keine Strategien zu bieten, wie sich die kosmopolitischen Eliten und die alte Mittelklasse jenseits der Metropolen in ein positives Verhältnis zueinander setzen können. Wie ihre Entkopplung voneinander rückgängig gemacht werden könnte. Er plädiert für Bildung (na klar) und für die Bespielung populärer sozialer Netzwerke wie Twitter (nun ja).

Für die Rückeroberung der Mitte wird das nicht reichen. Rollkoffer und Rasenmäher bewegen sich in rasendem Tempo voneinander weg.