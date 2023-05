Das Spin-Off soll parallel zu »The Voice of Germany« im Programm laufen. Zwei erfahrene Rap-Coaches sollen in den Blind Auditions von »The Voice Rap« ihre eigenen Teams zusammenstellen, heißt es. Das Rap-Talent, das am meisten überzeuge, ziehe schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von »The Voice of Germany« ein. Er oder sie kann also auch das Original gewinnen. Dafür können sich die Kandidatinnen und Kandidaten ab sofort anmelden.