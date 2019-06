Fans des Serienhits "Chernobyl" In Unterwäsche ins Katastrophengebiet

Die einen blinzeln in den Sonnenuntergang über tiefgrünem Wald, die anderen posen vor Ruinen: Seitdem die HBO-Miniserie "Chernobyl" über die Reaktorkatastrophe von 1986 ausgestrahlt wird, ist ein Besuch der Ukraine beliebt - und damit auch die Inszenierung in den sozialen Netzwerken. Dass sich dabei nun eine Instagram-Nutzerin in Unterwäsche ablichten ließ, stößt jedoch auf Kritik.

Es sei zwar wunderbar, dass die TV-Produktion Touristen "in die Sperrzone" bringe, twitterte der Drehbuchautor der Serie, Craig Mazin. Aber die Bilder, die er von den Besuchen in den sozialen Netzwerken gesehen hat, findet er unangemessen. "Wenn ihr uns besucht, denkt bitte daran, dass sich hier eine schreckliche Tragödie ereignet hat. Begegnet allen, die gelitten haben, mit Respekt."

Der Katastrophenort ist seit Ende der Neunzigerjahre für Touristen geöffnet. Seitdem die fünfteilige Serie im Mai ausgestrahlt wurde (in Deutschland ist sie beim Bezahlsender Sky zu sehen), ist der Tourismus in der Region um die Geisterstadt Prypjat nach Angaben der Veranstalter um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Beim Filmportal Imdb wird "Chernobyl" mit 9,6 von zehn möglichen Punkten gerade unter den am besten bewerteten Serien aufgelistet.

Eine Frau schießt ein Foto beim Besuch in der Ukraine.

Die Serie mit Stellan Skarsgård und Emily Watson rekonstruiert das Reaktorunglück von 1986 als Kampf zwischen unabhängigen Experten und Politikern, die die Katastrophe verleugnen. Dabei folgt Regisseur Johan Renck zunächst der Ikonografie des klassischen Katastrophenfilms, wechselt dann aber von der Front in die Hinterzimmer und nimmt das Krisenmanagement in den Blick: Gorbatschow lädt zur Sondersitzung, ein paar staatstreue Bürokraten spielen die Sache runter, nur ein Wissenschaftler wagt Einspruch.

Weil es sich dabei verunglimpft fühlt, will das russische Staatsfernsehen übrigens eine eigene Serie über die Ereignisse drehen. "Ich will zeigen, was damals wirklich passiert ist", sagte der Regisseur der russischen Version, Aleksey Muradov, der BBC.