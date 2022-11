Zum Tod von Christiane Hörbiger Gräfin, Glückspenderin, große Komödiantin

Die junge Hörbiger war nicht wählerisch. Sie machte in Schmunzel- und Schmonzettenware wie »Die Wirtin zur Goldenen Krone« (1955) oder »Der Edelweißkönig« (1957) mit, spielte aber auch schon früh große, schwierige Theaterrollen. 1959 gab Hörbiger ihr Theaterdebüt als Recha in Gotthold Ephraim Lessings »Nathan der Weise« an der Burg, ab 1969 spielte sie vier Jahre lang die Buhlschaft im Salzburger »Jedermann«.

Bester Sachertorten-Sarkasmus

Ihre erste große Fernsehrolle hatte sie 1965 in der österreichischen Serie »Donaugeschichten« an der Seite des Ranschmeißerkönigs Willy Millowitsch. Dem Volkstümlichen gegenüber war auch Hörbiger nie abgeneigt. Richtig gut wurde die Rampenkünstlerin, wenn sie den burlesken Überschwang in unterkühlten Sarkasmus drehen konnte. Das macht ihren Auftritt in Helmut Dietls Komödienmeisterwerk »Schtonk!« (1992) über die gefälschten Hitler-Tagebücher beim »Stern« so phänomenal.