Das Thema war am Freitag auch Thema in der Pressekonferenz des Weißen Hauses. »Ich werde mich dazu nicht direkt äußern. Das ist eindeutig etwas, das thematisiert werden muss«, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses zu der Äußerung. Lemon hatte sich zuvor auf Twitter für seine Äußerung am Donnerstag entschuldigt. Sie sei »unangebracht« gewesen und er bedauere sie. »Das Alter einer Frau definiert sie nicht, weder persönlich noch beruflich. Ich habe unzählige Frauen in meinem Leben, die das jeden Tag beweisen«, schrieb er. Medienberichten zufolge soll der 56-Jährige sich auch während einer CNN-Redaktionssitzung am Freitag entschuldigt haben. Im Frühstücksfernsehsendung fehlte Lemon am Freitagmorgen – eigentlich ist er dort neben Harlow und Kaitlan Collins Hauptmoderator.