Zunächst hatte es so ausgesehen, als habe Krömer nach einer Auseinandersetzung mit Faisal Kawusi in seiner Show spontan hingeworfen. In der Sendung brach Krömer das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab und verließ den stilisierten Verhörraum. Anschließend sagte er vor den Kameras: »Heute ist der Tag, wo ich glaube (…), dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke.«

Krömer hatte gemeinsam mit Produzent Friedrich Küppersbusch und dessen Firma probono.tv 2019 die Idee eines Verhörs auf kleinstem Raum zum Showkonzept »Chez Krömer« entwickelt. In der Reihe stellten sich Prominente und Politiker den Fragen des Moderators. In einer Sendung mit Thorsten Sträter hatte sich Alexander Bojcan 2021 als depressiv geoutet. Im März 2022 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Krömer das Buch »Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression.«