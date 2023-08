Dagmar Manzel ist in ihre letzten Dreharbeiten als Kommissarin im »Tatort« gestartet und wird die ARD-Krimi-Reihe danach verlassen. »Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte – und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe«, sagte die Schauspielerin in einem vom Bayerischen Rundfunks (BR) verbreiteten Statement.