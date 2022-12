Daniel Craig in »Glass Onion: A Knives Out Mystery« Der perfekte Film zum Fest

Das überrascht umso mehr, als der Film selbst so unverhohlen ein Kommerz-Produkt ist: die Fortsetzung des Kino-Überraschungserfolgs »Knives Out«, dessen Rechte sich Netflix im Kampf um Abonnenten 450 Millionen Dollar kosten ließ, die Produktion eines dritten Teils schon mit eingepreist. Kein kleiner Autorenfilm, sondern großer Zampano-Zirkus mit Daniel Craig in seiner ganzen Post-Bond-Herrlichkeit in der Hauptrolle. Aber bei aller Verspieltheit so fokussiert, dass aus der rasend unterhaltsamen Genrevariation eine große Gesellschaftssatire wird.

Auf der Liste der ausgelutschtesten Filmformeln steht der Wer-war’s-Krimi nach dem Vorbild von Agatha Christie eigentlich ganz oben, und deshalb klingt auch die Prämisse von »Glass Onion« erst einmal einfach nur langweilig: Techmilliardär lädt seine besten Freunde auf seine eigene Angeber-Insel in Griechenland ein, damit man sich gemeinsam bei einem Such-den-Mörder-Spiel verlustiert. Die Popstars, YouTuber und Wissenschaftler haben alle Hühnchen mit ihm zu rupfen, und natürlich dauert es nicht lange, bis der erste echte Tote herumliegt.