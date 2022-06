Die Sucht danach, das entscheidende Rädchen zwischen Leben und Tod spielen zu dürfen

Bis zu diesem Satz zieht einen Krankenpflegerin Clara Horn (Julia Jentsch) in dieser Spielfimproduktion für das Streamingportal RTL+ mit hinein in ihren wachsenden Verdacht gegen ihren Kollegen Rico Weber (Kostja Ullmann): Er gilt im Krankenhaus zwar als technisch versierter Reanimationskünstler, andererseits gibt es auf ihrer Station während seiner Dienstzeiten auch auffällig viele Todesfälle. Immer greifbarer wird der Verdacht gegen ihn, dass er Menschen auf dem besten Weg der Besserung gezielt in rettungsbedürftige Lebensgefahr spritzt, um sie so zu tragischen Requisiten für seine Heldenfantasien zu degradieren. So absurd es zunächst scheint, dass niemand Rico Weber dabei aufhält, so traurig plausibel wird das im Verlauf des Filmes.