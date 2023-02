»Der Alte« bleibt trotz aller Neuerungen

Ob es dauerhaft bei drei Pilcher-Filmen pro Jahr bleiben soll, ist offen. Die Planung für 2024 sei »im Gespräch«, teilte das ZDF nur mit. Die sonntägliche »Herzkino«-Reihe bekommt indes neue Filme wie etwa »Unter’m Apfelbaum« oder die Mitte März erstmals startende Reihe »Familie Anders«.

Trotz der Neuerungen: Ganz so radikal wird die Abkehr des ZDF von seit Jahrzehnten erfolgreichen Formaten wohl nicht. So kündigte der Sender gerade acht neue Folgen des Krimi-Dinosauriers »Der Alte« an. Die 47. Staffel startet am 10. März. Eine Neuerung auch hier: Ab der dritten Folge, die am 24. März läuft, übernimmt Thomas Heinze von Jan-Gregor Kremp als ermittelnder Kommissar. Ansonsten dürfte alles beim Alten bleiben.