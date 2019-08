200-Millionen-Dollar-Deal "Game of Thrones"-Macher wechseln von HBO zu Netflix

David Benioff und Dan Weiss werden ihr langjährige Schaffensstätte HBO verlassen. Die "Game of Thrones"-Macher haben einen Vertrag mit Netflix unterzeichnet: Das Duo hat sich gegenüber dem Streamingdienst für mehrere Jahre zum Schreiben von Drehbüchern sowie der Produktion und Regie von Serien und Filmen verpflichtet. Netflix jubiliert: Man freue sich auf die "Meistergeschichtenerzähler". "Wir können kaum erwarten, was ihre Fantasie unseren Zuschauern bescheren werden", sagte Netflix-Programmchef Ted Sarandos.

Zur Summe, für die Netflix die beiden Filmemacher schließlich von HBO abgeworben hat, machte der Streamingdienst keine Angaben. Wie der Branchendienst "Hollywood Reporter" allerdings berichtete, soll Netflix 200 Millionen US-Dollar an Ablöse berappt haben. Schon in der Vergangenheit hatte der Streamingdienst mehr als 100 Millionen Dollar für die Übernahme erfolgreicher Produzenten bezahlt - etwa an Ryan Murphy ("Glee") oder an Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy").

Disney und Amazon seien ebenfalls an den erfolgreichen "Game of Thrones"-Machern interessiert gewesen, berichtete der "Hollywood Reporter" weiter. Die aber entschieden sich für die Netflix-Offerte: "Netflix hat etwas Erstaunliches und Beispielloses erschaffen. Und wir fühlen uns geehrt, dass sie uns eingeladen haben, uns ihnen anzuschließen", sagten die beiden in einer Stellungnahme. Welche Art Serien und Filme das Duo nun entwickeln soll, wurde zunächst nicht bekannt. Benioff und Weiss erklärten jedoch, dass sie die Begeisterung mehrerer Netflix-Manager für "dieselben Filme der Achtzigerjahre" und "dieselben Bücher" teilten.

Sie entwickeln gerade schon ein Mega-Projekt

Die "Game of Thrones"-Showrunner hatten allerdings schon vor dem Wechsel die Arbeit an einem anderen prestigeträchtigen Projekt begonnen: Für Lucasfilm entwickeln sie eine "Star Wars"-Trilogie, die unabhängig von der bisherigen Saga im Kino laufen soll. Benioff und Weiss schreiben und produzieren die Filme. Damit sind sie dann doch für den Netflix-Konkurrenten Disney aktiv - denn das Unternehmen hatte die "Star Wars"-Produktionsfirma Lucasfilm und die Rechte an der Sternenkrieger-Reihe 2012 für vier Milliarden Dollar gekauft.

Wann sie angesichts dieses Projekts tatsächlich die Arbeit für Netflix aufnehmen, steht somit, nun ja, in den Sternen. Konkrete Projekte wurden bisher öffentlich nicht genannt.