Wie der »Hollywoord Reporter« berichtet , war die Suche nach dem richtigen Stoff fast eine »Game of Thrones«-würdige Angelegenheit: Aus zunächst 15 Vorschlägen wurden schließlich unter dem Schlagwort »The battle of the 5 Pitches« fünf ausgewählt, die in die Endauswahl kamen. Am Ende setzte sich die Geschichte über den Familienstreit und den dadurch ausgelösten Bürgerkrieg der Targaryens durch. Showrunner Ryan Condal begründet das so: »Die Targaryens sind wie die Jedi in Star Wars: Man hat von dieser Zeit gehört, in der sie reich und mächtig waren, und wollte das schon immer mal sehen. Und jetzt kann man sie sehen.«