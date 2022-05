Angesichts von Inflationsangst und wirtschaftlicher Unsicherheit eine Show zu produzieren, deren Spielprinzip allein darin besteht, dass ihre Kandidatinnen und Kandidaten zwei Stunden lang mit glänzender Laune raten, was in ihrer tatsächlichen Nützlichkeit stark schwankende Produkte vom Knackwürstchen bis zum Jetski kosten, wobei der bärenfreundliche Moderator sie immer wieder sonor ermahnt, dabei bloß nicht zu hoch zu zielen, nur nicht zu überbieten, das so absurd in gleichen Teilen naiv wie zynisch, dass man es sich nicht ausdenken könnte.