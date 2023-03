Der Produzent und Showrunner Frank Doelger erklärte seine Herangehensweise an das Projekt so: »Für mich war entscheidend, dass ich mir die Serie als einen ›Monsterfilm‹ vorstellte, in dem sich die Protagonisten bewusst sind, dass da draußen irgendetwas lauert, aber nicht genau wissen, was. Die Existenz des Monsters soll von Beginn an angedeutet, aber erst ganz am Ende offenbart werden. Ein Monsterfilm also, in dem wir feststellen, dass wir die Monster sind.«