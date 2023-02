Schätzing war anfangs Teil des Produktionsteams um Frank Doelger, des Producers von »Game of Thrones«, gewesen, zog sich aber aufgrund von inhaltlichen Differenzen zurück. »Am Ende wollte er den ›Schwarm‹ im Alleingang erzählen, nur nach seinen Vorstellungen«, sagte Schätzing.

Aufwendigste deutschsprachige Fernsehproduktion

Doelger hatte bereits im letzten Sommer dem SPIEGEL gegenüber erklärt, dass er stark in die Romanvorlage eingegriffen habe, weil die Charaktere nicht mehr zeitgemäß gewesen seien. In einem aktuellen Statement verweist er nun noch mal explizit darauf, dass eine Liebesaffäre zwischen einem älteren weißen Mann und einer 20 Jahre jüngeren Frau, so wie sie im Zentrum der Buchvorlage steht, einem modernen Publikum nicht mehr vermittelbar sei.