Moderator und Musiker Giovanni Zarrella, der im ZDF die »Die Giovanni Zarrella Show« präsentiert, wurde am Mittwochabend für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator ausgezeichnet.

Preise in insgesamt 30 Kategorien

In der Kategorie »Bester Fernsehfilm« holte sich das ZDF mit »Die Wannseekonferenz« den Preis. Als beste Drama-Serie wurde »Faking Hitler« (RTL+) über die gefälschten Hitler-Tagebücher ausgezeichnet. Über die Trophäe für den besten Mehrteiler konnte sich der Streaming-Dienst Netflix freuen: Es gewann »The Billion Dollar Code«. Beste Comedy/Late Night ist »LOL – Last One Laughing«.