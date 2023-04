Zum verbalen Schlagabtausch zwischen Bohlen und Katja Krasavice (26, »Sex Tape«) kam es wider Erwarten nicht. Krasavice hatte ihren Co-Juroren wegen seines Umgangs mit Frauen in der Show in einem vor zwei Monaten veröffentlichten Tiktok-Video als Narzissten und Lügner bezeichnet. Der Ex-Modern-Talking-Sänger konterte damals in einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL: »Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht.« Als Auslöser des Konflikts gilt eine Szene aus der vierten Folge der aktuellen »DSDS«-Staffel, in der Bohlen zu eine Kandidatin sexistisch beleidigte.