Das war vor noch gar nicht so langer Zeit also noch möglich, das war bittere Realität. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, schreibt Thomas Mann. Dabei handelt es sich in diesem Fall eher um eine seichte Pfütze, und dennoch fühlt es sich an, als lägen Äonen zwischen Damals und Heute. Gerade deshalb aber nervt auch die Plakativität, mit der Sisi in der »Die Kaiserin« ein ums andere Mal als wild, innerlich frei, unkonventionell und selbstbewusst gezeigt wird. Auf nackten, schmutzigen Füße erklimmt sie den Kaiserthron, staucht den Bischof zusammen, der ihr unter den Rock schauen will, um ihre Jungfräulichkeit zu bestätigen, feiert heimliche Partys im Schloss, schenkt einem süßen Vögelchen die Freiheit, sprengt auf einem prächtigen Zossen durch den kaiserlichen Irrgarten und muss Sätze sagen wie diesen: »Ich hoffe, die Menschen werden sich daran erinnern, dass ich eine gute Kaiserin war – und nicht daran, welche Frisur ich hatte.«