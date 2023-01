Die »Sesamstraße« wird 50 Keeeekse!

Mit 50 öffnen sich Museumstüren

Und weil 50 nun mal ein fortgeschrittenes Alter ist und ein 50. Geburtstag einen gewissen Rahmen verlangt, folgen noch ein Konzert mit »Sesamstraßen«-Liedern in der Hamburger Elbphilharmonie und zwei Ausstellungen, ebenfalls in Hamburg: Das Auswanderermuseum BallinStadt präsentiert ab 17. Februar Requisiten und Kostüme aus fünf Jahrzehnten »Sesamstraße« in Deutschland, erforscht die Sendung aber auch als weltweites Kulturphänomen. Denn die »Sesamstraße«, erfunden 1969 als Format für bildungsferne Kinder in den USA, gibt es heute in rund 150 Ländern. Das Museum für Kunst und Gewerbe blickt ab 7. Mai hinter die Kulissen und erklärt, wie die Puppen gestaltet und zum Leben erweckt werden.