Die Folge »Lisa legt los« aus der 29. Staffel wiederum wird aus der Sicht der 18-jährigen Lisa erzählt. Als Harvard-Studentin ist sie Hand in Hand mit einer jungen Frau zu sehen, und sie deutet an, diese könnte »mehr als eine gute Freundin« sein. Allerdings gibt es auch etliche Beispiele, in denen die zukünftige Lisa sich für männliche Figuren interessiert.

Al Jean weist auf eine Folge der in den USA demnächst startenden 34. Staffel hin. Darin habe sie etwas mit dem grobschlächtigen Nelson Muntz. In dem in der Zukunft liegenden Erzählstrang komme zudem eine Figur als Lisas Ehemann vor, die vom Schauspieler Simu Liu (aus dem Marvel-Film »Shang Chi«) gesprochen werde.