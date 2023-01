»Druck erzeugt Gegendruck«

Auch in der neuen Staffel werde es Bohlen-Sprüche geben, droht er an. »Politisch korrekt bin ich nicht, werde ich nie sein. Will ich auch nicht«, sagt der Juror. »Ich wäre niemals zurückgekommen, wenn mir irgendwer gesagt hätte, was ich sagen darf und was nicht«, heißt es in dem Interview weiter.