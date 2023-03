Erste Nuhr-Show nach Böhmermann-Attacke »Nach 22 Uhr können Sie auch Muschi sagen«

Überhaupt: das Sprachniveau!

Das wirkte dann doch so, als übte Nuhr an der Fridays-for-Future-Kohorte eine Art Stellvertreter-Revanche für die Böhmermann-Abkanzelung. Nach dem Motto: Nennt ihr mich Nazischwein, nenn ich euch Faschokühe!

Auf der Gästeliste stand auch die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart, die ebenfalls in der Böhmermann-Parodie ins Visier genommen worden war. Auch sie drehte noch einmal besonders auf. In einer Attacke auf das Paarungsverhalten in ihrem Heimatdorf sinnierte sie: »Die Sexualmoral auf dem Land ist ja queerer als man denkt; man paart sich interfamiliär so wie spezienübergreifend. Mehr Regenbogen geht nicht.« Gleichgeschlechtliche Beziehungen mit Sodomie und Inzucht zu vergleichen, ist jetzt selbst für den österreichischen Bumshumor ein bissl infam.

Überhaupt: das Sprachniveau! In einer Passage am Anfang, in der es um Deutschlands Innovationsstau gegangen war, hatte Nuhr noch gefordert: »Über die Zukunft meiner Kinder soll bitte nicht Robert Habeck entscheiden, sondern Daniel Düsentrieb.« Nuhr selbst klang zeitweise dann wie eine Comicfigur aus »South Park«. Nur nicht so witzig. Andauernd dozierte er über Flatulenzen, Fäkalien und Genitalien. Prinz Charles' Ehefrau Camilla verglich er mit einem Pferd, und ganz am Ende machte er sich Gedanken, welche Farbe wohl der Stuhlgang vom Blaublüter Charles habe.

Infantiler Trotz eines beleidigten Boomers? So gesehen könnte die Pupsikackamuschi-Parade vom Donnerstag dann doch eine Reaktion auf Böhmermann gewesen sein.