Dieter Schaad absolvierte die Schauspielschule in seiner Heimatstadt; ausgehend von einem Engagement am Stadttheater Worms hatte er eine lange Theaterkarriere. Doch viele kennen sein Gesicht aus dem Fernsehen, er soll in über 120 Produktionen mitgespielt haben, darunter Rollen in »Ein Fall für zwei« oder »Heimat«. Eine prominente Gastrolle hatte er in der ARD-»Lindenstraße«, wo er in rund 20 Folgen 1989 den Dr. Manfred Pauli spielte. Eine wiederkehrende Nebenrolle hatte Schaad von 2015 bis 2017 in der Jugendserie »Club der roten Bänder« als Großvater der Hauptfigur Toni.