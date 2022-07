Dieter Wedel ist tot. Der Regisseur starb bereits am 13. Juli in Hamburg, wie das Landgericht München mitteilte, wo ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig war. Das Gericht hatte eigentlich am Mittwoch endlich bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel kommt. Das Verfahren gegen ihn wird nach Gerichtsangaben nun eingestellt.