Serie über die Colonia Dignidad Du wirst in der Hölle brennen

Nebel liegt über der Kolonie. Das ist das erste Bild des Achtteilers "Dignity" des jungen Streamingdiensts Joyn. Und es ist ein gutes erstes Bild für eine Serie, in der es um Vorgänge geht, die verschleiert werden sollen. In der das Misstrauen nach und nach selbst Nebenfiguren einholt.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1977. In der Colonia Dignidad, von der "Dignity" handelt, beobachten zwei Jungs - Leo und Pedro - durchs Fenster eines Hauses die Mädchen der Siedlung. Eines von ihnen, Anke, grinst. Dann werden die Jungs entdeckt, und in der nächsten Szene steht Pedro vor einem auf einem quietschenden Klavierhocker sitzenden Mann, der ihn zurechtweist, anfasst und dann zum "Reinwaschen" schickt. Eine laufende Dusche. Der Junge geht ins Bad. "Onkel Schäfer" (Götz Otto), wie Pedro den Mann nennt, folgt ihm und schließt die Tür hinter sich. "Nur Gott kennt deine Sünden", sagt Schäfer. "Und ich. Das hier bleibt unser Geheimnis. Hast du das verstanden, Pedro? Sonst wirst du in der Hölle brennen."

Die Vorgänge selbst, die sich in einige der Figuren eingebrannt haben, liegen damit von Beginn an offen zutage. Schäfer wird sich an dem Jungen sexuell vergehen, so wie er sich an vielen anderen vergeht. Wohl auch an Pedros Bruder Leo, der 20 Jahre später, als erwachsener Staatsanwalt (Marcel Rodríguez), bei der Durchsuchung der Räume eine laufende Dusche vor seinem inneren Auge sieht.

Als Zuschauer weiß man ohnehin, was es mit der Kolonie auf sich hat. "Dignity" beruht auf der Geschichte der Colonia Dignidad, einer vom Deutschen Paul Schäfer gegründeten sektenartig organisierten Gemeinschaft im Süden Chiles. Der echte Schäfer, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu langer Haft verurteilt, starb vor einigen Jahren im Gefängnis.

Die Vernebelung des Offensichtlichen

Aber auch alle wichtigen Serienfiguren wissen, was vor sich geht. "Dignity" erzählt nicht etwa die Geschichte eines Geheimnisses, das alle aus den Schuhen kippen lässt, sondern die Geschichte der Vernebelung des Offensichtlichen. Wie dieser Schleier sich über die Figuren legt, ist eine Stärke des Buchs (Hauptautor: Andreas Gutzeit). Die Möglichkeit, dass es Leo Ramírez mit einem Einzeltäter zu tun haben könnte wie in einem dahergelaufenen Krimi, steht eigentlich nie im Raum. Von den ersten Szenen an streut Paul Schäfers autoritäres Netzwerk immer weiter aus: Kinder, die andere verpetzen. Heimlich ausgetauschte Zettelchen.

Ein Richter, der nur einem einzigen Staatsanwalt vertraut - ausgerechnet dem befangenen Leo Ramírez, dessen Bruder in der Colonia gestorben ist, wie er glaubt -, und ihn zu Hause aufsucht, weil die Wände anderswo "Ohren haben". Figuren, die nach vorne lächeln, sich aber sicherheitshalber immer wieder umdrehen. Ausgespuckte Pillen. Kellergänge. Überwachungsmonitore.

Wiederkehrende Andeutungen genügen, um die Ausdehnung des Machtapparats zu zeigen, zu dessen Stützpfeilern der zunächst nur gefolgsam wirkende, bald aber brutale Krankenhausarzt der Kolonie zählt, Bernard Hausmann (Devid Striesow). Der aber auch bis ins Pinochet-Regime, in die Deutsche Botschaft und bis zu den Bauern der Region ausstrahlt, die ein Interesse daran haben, dass das Krankenhaus der Colonia Dignidad erhalten bleibt.

Als es Zeugen gibt, die reden wollen, als Schäfer aus dem Verkehr gezogen werden soll, agieren sie wie Nebelmaschinen, um die Ermittlungen zu erschweren.

Bislang hatte Joyn, der junge Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery, nur einen werbefinanzierten Basisdienst, der sich mit Comedyserien wie "Check Check" (mit Klaas Heufer-Umlauf) hervorgetan hat. Es leuchtet schon ein, dass man einen ganz anderen Stoff und ein Drama gewählt hat, um nun den kostenpflichtigen Bereich namens Joyn Plus nach vorne zu bringen. Sexuelle Gewalt, verübt von mächtigen Männern, die sich hinter autoritären Strukturen verschanzen; Opfer, die nicht zu reden wagen; ein Verunklarungsregime, das seine Gegner mit allen Mitteln der Einschüchterung bekämpft - "Dignity" ist anschlussfähig an gesellschaftspolitische Großbaustellen.

Die Serie, die mit internationalen Partnern gestemmt wurde, zählt sicher zu den sehenswertesten deutschen Serien des Jahres, die man bei ProSieben, wo sich der Zuschauer bitte zu beömmeln hat, eher nicht erwarten dürfte. Ob Joyn Plus ein Publikum findet, das "Dignity" wertschätzt; und ob die Serie nach den ersten beiden Folgen von einer guten noch zu einer so guten wird, dass man partout nicht an ihr vorbeikommt? Cliffhanger. Wir werden es abwarten müssen.

"Dignity", Joyn Plus