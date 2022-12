Der NDR zeichnete den Sketch mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie 1963 auf, seitdem wird er am letzten Tag des Jahres gezeigt. Es dauerte nicht lang, bis die NDR-Produktion Kultstatus erlangte: 1988 wurde »Dinner for One« sogar als »weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion« ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Auch Sender in Schweden, Dänemark, Estland, Australien, Luxemburg, Belgien, Österreich und der Schweiz zeigen »Dinner for One« zu Silvester.