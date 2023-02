Dem erneuten Eingriff in das »The Simpsons«-Streamingangebot handelt es sich um die Episode »One Angry Lisa« aus der 34. Staffel der Serie. Sie handelt davon, wie Lisa Simpson als Jurymitglied bei einer Gerichtsverhandlung berufen wird und ihren Glauben in die US-Justiz verliert. Gleichzeitig kauft sich ihre Mutter Marge ein Trainingsfahrrad, um an einem Sportkurs teilzunehmen. Marges Trainer zeigt Bilder von der Chinesischen Mauer und sagt dazu: »Schaut euch die Weltwunder von China an – Bitcoin-Minen und Arbeitslager, in denen Kinder Handys herstellen.«