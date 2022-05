Ein Kinofilm, eine Serie oder allgemein eine Erzählung, in der nur alte weiße heterosexuelle Männer vorkommen, wirkt im Jahr 2022 wie aus der Zeit gefallen. Zumindest ist ein Shitstorm in den sozialen Medien vorprogrammiert. Realität ist aber ebenfalls: Viele Zuschauende beschweren sich, wenn klassische Kinohelden wie zum Beispiel James Bond durch weibliche Figuren überstrahlt werden, wenn die Queen in der Netflix -Serie »Bridgerton« von einer Schwarzen Schauspielerin verkörpert wird oder die Ghostbusters plötzlich Frauen sind unter ihnen sogar eine Lesbe. Eine immer sichtbarere Diversität und Komplexität in Unterhaltungsformaten überfordert viele Menschen oder bringt sie sogar in Rage.

Mohamed Amjahid , Jahrgang 1988, ist freier Journalist und Buchautor. Sein aktuelles Buch »Der weiße Fleck. Eine Anleitung zu antirassistischem Denken« ist im Piper Verlag erschienen. Zuletzt verbrachte er als Thomas Mann Fellow vier Monate in Los Angeles, um zu Diversität in der Unterhaltungsindustrie zu recherchieren.

Wohin führt also die neue Orientierung der Unterhaltungsindustrien gen mehr Repräsentation? Und kann Diversität auf dem Bildschirm manchmal auch daneben gehen? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Besuch in Los Angeles, dem Sitz der weltweit erfolgreichsten Unterhaltungsmaschinerie. Bei einer Aufzeichnung der »Late Late Show with James Corden« wird hinter den Kulissen in Los Angeles deutlich, wo die Gegenwart und die Zukunft der Comedy liegen.

Je homogener und weißer das Team, desto schlechter die Quote, weil so der Humor und Geschmack des Publikums verfehlt wird.

Auch Weiße, Heterosexuelle und Männer schauen lieber diese Shows. Im Umkehrschluss: Je homogener und weißer das Team, desto schlechter die Quote, weil der Humor und Geschmack des breiten Publikums verfehlt wird. Unter anderem wegen der besseren Vermarktungszahlen setzen die noch meist weißen und männlichen Manager der US-Unterhaltungsindustrie nun also vermehrt auf Vielfalt.

Corden ist nur ein Beispiel. Eine aktuelle Studie der University of California, Los Angeles zeigt, dass sich die Besetzung der Teams vor und hinter den Kameras in Hollywood in den vergangenen Jahren hin zu mehr Repräsentation entwickelt hat. Jene Produktionen mit mindestens 21 Prozent oder mehr nicht weißer Besetzung erzielen dabei die höchsten Quoten in allen Bevölkerungsgruppen der USA.

Doch die neue, inhaltlich wie auch wirtschaftlich lohnende Ausrichtung auf Repräsentation entfaltet bei einigen Produktionen einen negativen Effekt auf die Qualität: Wie Emanzipation nach hinten losgehen kann, zeigt zum Beispiel die jüngste Fortsetzung von »Sex and the City« unter der neuen Marke »And just like that«. Weiterhin sind die Hauptfiguren der Serie – die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen Charlotte York und Miranda Hobes – auf der Suche nach Liebe und sexueller Erfüllung.

Doch die alte Geschichte von weißen, reichen, heterosexuellen Frauen, die ihre persönlichen Krisen überwinden müssen, passt nicht mehr in die Zwanzigerjahre des neuen Jahrtausends. Also entschied sich die Produktion der Serie, jeden aktuellen emanzipatorischen Kampf abzubilden und bei jedem auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu stehen.

Unter dieser hohen Taktung aktueller Kampffelder litt die Erzählung selbst. Jede der weißen Charaktere bekam außerdem ein oder zwei nicht weiße und/oder queere Sidekicks hinzugestellt. Diese neuen Figuren konnten sich wiederum nicht entfalten. Die TV-Kritik und die Reaktionen der Fans (auch jene, die Minderheiten angehören) waren gnadenlos: Die Serie leide unter einer »erzwungenen Diversität« und einem »unangenehmen Anbiedern an politische Relevanz«, urteilten viele. Repräsentation als Selbstzweck funktioniert als Unterhaltung selten. Zumindest kommt sie bei einem diversen Publikum nicht so gut an.

Im Zehn-Minuten-Takt geht es bei »And just like that« ungefähr so zu: Antischwarzer Rassismus (Check!), Transfeindlichkeit (Check!), Altersdiskriminierung (Check!), nicht binäre Geschlechteridentitäten (Check!), toxische Männlichkeit (Check!), Perioden-Shaming (Check!), Migration (Check!), inklusive Pandemiepolitik (Check!).

Es gibt aber auch jene Produktionen, deren bloße Existenz schon einen Unterschied machen und deren Erfolg ein politisches Statement darstellen. »RuPaul’s Drag Race« etwa ist in den USA ein Phänomen. Wenn Freitagabend auf dem Sender VH1 die neueste Folge ausgestrahlt wird, gibt es in den Twitter-Trends selten ein anderes Thema, das sich dagegen durchsetzen kann. Drag Race, bei dem sich Drag Queens über mehrere Wochen einen Kampf um den Titel »America's Next Drag Superstar« liefern, gewann in den vergangenen Jahren Dutzende Emmy-Awards.

In den Bars von West Hollywood, in denen die Show gesehen wird und die Stars live auftreten, zeigt sich, wie diese emanzipatorische Unterhaltung in gesellschaftliche Realität übersetzt wird: Im Publikum sitzen vor allem viele weiße, heterosexuelle Frauen und jubeln den Drag Queens zu. Diese Frauen werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ihre queeren Kinder ein einfacheres Leben haben werden. Über die Comedy von Drag Queens jede Woche lachen und dann aus Tradition das eigene queere Kind verstoßen – das müsste man erst mal hinbekommen.

Auch die Sendung »Legendary« trägt zu einer erhöhten Sichtbarkeit von queeren Menschen im Mainstream bei. Dort treten queere Tanzgruppen gegeneinander an. Die Gruppen performen vor einer Jury und kämpfen in der Realityshow Woche für Woche um eine goldene Statue und Anerkennung. Im Studio sind im Publikum queere Menschen deutlich in der Mehrheit, sie fiebern und tanzen mit, feiern sich selbst – auch, weil die Sendung ein weiterer Beweis ist, dass eine Kunstform, die von einer unterdrückten Minderheit über Jahrzehnte aufgebaut wurde, vom Mainstream dankend angenommen wird. So erzählen es die Fans in Gesprächen am Rande der Aufzeichnung in Hollywood. Zwischen den spektakulären Choreografien mit den ausgefallenen Kostümen streuen die Macher:innen der Sendung politische Botschaften, ohne dass das pädagogisch rüberkommt.

Deutsche Produktionen sind sehr heteronormativ, sehr männlich und sehr innovationsträge

Gleichzeitig ist das bei – sagen wir mal traditionsbehafteten – Zuschauenden in den USA ein Daueraufreger. Seit einigen Jahren wird zudem regelmäßig vor zu viel politischer Korrektheit gewarnt, man dürfe keine Witze mehr machen, weil sich Minderheiten, die nun mehr zu sagen hätten, schnell verletzt fühlen würden. Stars wie Scarlett Johansson oder Quentin Tarantino äußerten schon diese Kritik. Und der Komiker Dave Chappelle bekam vor wenigen Monaten viel Gegenwind, weil er in einem Netflix-Special queerfeindliche Klischees bedient hatte.

Wie immer lohnt ein genauer Blick auf den Einzelfall: Chappelles Witze über Schwule, Lesben und trans Menschen seien, so sagen viele queere Kritiker:innen, einfach nicht lustig gewesen – sondern nur verletzend. Außerdem spiele er in seinem Set Schwarze Menschen gegen LGBTQ aus. Die US-Komiker:in Tuesday Thomas, die sich selbst als trans identifiziert, brachte es in einem Interview mit der »Los Angeles Times« auf den Punkt: »Ich glaube, dass die Witze von Dave Chappelle niedrig hängendes Obst sind. Er ist lustig, aber seine Witze über LGBTQ sind es nicht, sie sind unter seiner Würde.«

Vielleicht zeigen die Diskussionen um Chappelle auch: Durch die Diversifizierung Hollywoods wird ebenfalls die Feedback-Schleife dynamischer und vielfältiger, das liegt in der Natur der Sache. Und auch durch diese Entwicklung werden Programme politisch reichhaltiger, inhaltlich herausfordernder und erreichen zugleich ein breiteres Publikum.

Nun aber nach Deutschland: Wenig überraschend sind Unterhaltungsformate hierzulande weit weg von einer angemessenen Repräsentation gesellschaftlicher Verhältnisse. So zeigen beispielsweise mehrere Studien, dass Frauen in Film- und Fernsehproduktionen deutlich seltener vorkommen als Männer, meist in klischeehaften Rollen auftreten und nach dem 30. Lebensjahr (weil den Schönheitsstandards nicht mehr entsprechend) verschwinden. Mit der Repräsentation von queeren und nicht weißen Menschen in der deutschen Unterhaltungsindustrie verhält es sich ähnlich. Studien zeigen , dass die deutsche Unterhaltungsbranche sehr weiß, sehr heteronormativ, sehr männlich und sehr innovationsträge ist.

Auf dem deutschen Unterhaltungsmarkt dominieren progressive Hollywoodproduktionen über Streaming-Giganten wie Netflix oder Amazon Prime Video. Das lässt den Anschein zu, dass es keine inklusiven deutschen Filme und Serien mehr braucht. Nur können Produktionen aus den USA keine deutschen Debatten oder Minderheiten abbilden. Nur langsam und ausgerechnet auf Druck aus Hollywood ändert sich in dieser Hinsicht etwas hierzulande.