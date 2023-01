Der junge Arzt wird Zeuge, wie eine Jüdin von zwei SA-Männern vergewaltigt wird – und tritt trotzdem in die NSDAP ein. Ein Bibliothekar wendet sich mit Grausen von Hitler ab, nachdem er ihn zum ersten Mal im Radio gehört hat. Clara Brause ist den Nazis nicht grundsätzlich abgeneigt, empört sich aber doch über zudringliche Spendensammler, die in ihrem Auftrag unterwegs sind.

Heises ausschweifende Erzählweise verlangt Geduld, aber die wird belohnt. In vielen Formaten der Öffentlich-Rechtlichen verkommt die Vergangenheit zu grell arrangierten Häppchen, eingeordnet und zugrunde erklärt von Experten. In »Berlin 1933« hingegen bekommt man das Gefühl vermittelt, die Geschichte selbst beginne zu sprechen, mit all ihrer Komplexität und Uneindeutigkeit. Sie behält ein Geheimnis, so wie das Treiben der in ihr agierenden Menschen.