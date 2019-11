Donna-Leon-Krimis im Ersten Uwe Kockisch spielt zum letzten Mal Commissario Brunetti

Der Donnerstag im Ersten ist den deutschen Auslandsermittlern vorbehalten. Jürgen Tarrach ist dort als portugiesischer Anwalt Eduardo Silva unterwegs, Pasquale Aleardi als bretonischer Kommissar Dupin, und neuerdings löst auch Désirée Nosbusch als Polizeipsychologin Cathrin Blake Fälle in Irland. Es werden also immer mehr deutsche Schauspieler, die vor touristischen Impressionen Mordfälle bearbeiten.

Nun wurde allerdings der Abschied eines Veteranen dieses sehr eigenen öffentlich-rechtlichen Fernsehgenres des Auslandskrimis bekanntgegeben: Wie die Produktionsfirma Ufa bekannt gab, sollen die Donna-Leon-Krimis eingestellt werden. Sie gehören zu den bestbesetzten Filmen unter den Donnerstags-Produktionen. Es geht darin um die Untersuchungen des venezianischen Commissario Guido Brunetti.

In den ersten vier Fällen der Reihe, die im Jahr 2000 startete, wurde der Ermittler noch von Joachim Król verkörpert; ab 2003 übernahm Uwe Kockisch die Rolle. Am 25. Dezember wird die letzte Folge mit ihm zu sehen sein, sie trägt den Titel "Stille Wasser". Es wird dann der 22. Fall von Kockisch als Brunetti gewesen sein und der 26. Donna-Leon-Krimi in der ARD insgesamt.

In einem über die Ufa verbreiteten Statement erklärte der 75-jährige Kockisch: "Meine erste Begegnung mit Venedig, kurz vor dem Drehbeginn 2002, war eine Mischung aus Staunen und Ablehnung, aus Nichtverstehen: Was ist das? Eine Stadt im Wasser, sehr alt, schief, morbid, angefressen vom Zahn der Zeit, und doch steht sie da und zeigt ihren Reichtum aus langst vergangenen Jahrhunderten noch heute - und sie lebt. So war der Anfang und dann, mithilfe der Rolle Guido Brunetti, das Kennenlernen und der Respekt. Respekt und Zuneigung."

Kockisch schließt seinen Abschied von der Rolle mit den Worten: "Nirgendwo anders kann man Vergänglichkeit so direkt erleben wie in Venedig. Und das ist sehr befreiend. - Ciao Commissario! Wir sehen uns wieder!"