Weil die großen Filmstudios und Streaming-Plattformen ihre Forderungen nach mehr Geld nicht erfüllt haben, streiken in Hollywood Tausende Drehbuchautorinnen und -autoren. Der Arbeitskampf habe am Dienstag begonnen, teilte die in Los Angeles ansässige, sehr mächtige Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) mit. Aber worum geht es da eigentlich genau? Hier sind Antworten auf die Fragen, die sich Zuschauerinnen und Zuschauer stellen.