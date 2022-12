»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« Wo Sie den Weihnachtsklassiker sehen können

Heiligabend gilt als der publikumsschwächste Fernsehtag des Jahres. Und dennoch gibt es einige Rituale: Ob »Sissi«, »Kevin allein zu Haus« oder die »Feuerzangenbowle« – all diese Klassiker sind aus dem TV-Programm am 24. Dezember nicht wegzudenken. Ein Film, der in der Vergangenheit über fast alle Generationen hinweg ebenfalls Kultstatus erlangt hat, ist »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«.