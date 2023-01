»Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« Djamila Rowe gewinnt das Dschungelcamp 2023

In den vergangenen Jahren hatte Rowe an verschiedene Reality-Formaten teilgenommen. Unter anderem hatte sie in einer RTL-»Dschungelshow« in Hürth darum gekämpft, in das reguläre Dschungelcamp einziehen zu dürfen, dort aber nur den zweiten Platz belegt. Auch in Sendungen wie »Die Alm« oder »Adam sucht Eva« war sie zu sehen. Vor rund 20 Jahren erlangte sie eine gewisse Bekanntheit, weil sie eine Affäre mit einem Botschafter erfand.