Stabiles Niveau

Insgesamt scheint das RTL-Dschungelcamp auf einem stabilen Niveau im Vergleich zum Vorjahr in der Publikumsgunst dazustehen. Gab es 2022 einen durchschnittlichen Marktanteil im Gesamtpublikum von 19,3 Prozent, schafften es zahlreiche Folgen in diesem Jahr auf über 20 Prozent – mit den 26,3 Prozent fürs Finale als Höhepunkt. 2022 erreichte die letzte reguläre Sendung von »Ich bin ein Star« einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Die Gesamtzuschauerzahl war allerdings vor einem Jahr mit 4,96 Millionen höher als in diesem Jahr (4,49 Millionen). Ein Grund mag sein, dass das verlängerte Camp 2023 an einem Sonntagabend zu Ende ging, also vor einem Werktag, während es vor einem Jahr noch ein Samstag war.