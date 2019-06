Für Warner-Streamingkanal Neue "Dune"-Serie in Planung

"Dune: The Sisterhood" ist der Titel einer neuen Serie, die der Unterhaltungskonzern WarnerMedia für seinen geplanten Streaming-Service in Angriff nimmt. Zu den kreativen Köpfen dahinter zählt der frankokanadische Regisseur Denis Villeneuve, der den Klassiker "Der Wüstenplanet" des Sci-Fi-Autors Frank Herbert gerade für das Kino neu verfilmt.

Die Geschichte der "Dune"-Serie soll sich auf den weiblichen Orden der Bene Gesserit konzentrieren, die in der Welt des Fortsetzungsromans eine wichtige Rolle spielt. Die Angehörigen des Ordens verfügen über außergewöhnliche mentale und körperliche Fähigkeiten, die sie für ihre eigenen Ziele einsetzen.

Denis Villeneuve wird den Pilotfilm der Serie inszenieren und sie produzieren. Das meldet das Branchenmagazin Variety. Das Drehbuch schreiben er und Jon Spaiths, die beiden kooperierten auch schon für das Script zum neuen Kinofilm (geplanter US-Start: 20. November 2020). Die Produktionsfirma Legendary Pictures hatte schon zuvor angekündigt, "Dune" auf mehreren Plattformen auswerten zu wollen.

Herberts Monumentalwerk besteht aus sechs Romanen, die zwischen 1965 und 1985 erschienen. Nach seinem Tod 1986 entstanden aus dem Stoff zwei weitere Trilogien, die Herberts Sohn Brian als Ko-Autor verfasste. Der erste Original-Roman "Der Wüstenplanet" wurde 1984 bereits von David Lynch verfilmt, das Ergebnis gilt als einer der größten Flops der Filmgeschichte. Im Jahr 2000 versuchte sich eine Serie daran, den ausufernden Plot visuell umzusetzen.

WarnerMedia ist Teil des Konglomerats AT&T, das den Launch seines Streamingkanals in den USA noch für 2019 plant. Als weitere Originalserien stehen bisher der zehnteilige Polizei-Thriller "Tokyo Vice" mit Ansel Elgort fest und sowie die ebenfalls zehnteilige Liebeskomödie "Love Life" mit Anna Kendrick. Laut Variety ist auch eine Animations-Serie auf Basis der "Gremlins"-Filme in Planung.

Aktuell berichtet das "Wall Street Journal", AT&T wolle seinen Streaming-Service in Kombination mit HBO und dessen Schwesterkanal Cinemax anbieten. Das Gesamtpaket solle zwischen 16 und 17 Dollar im Monat kosten - hochpreisig angesichts der Konkurrenz von Disney+, die am 12. November mit einem Monatsbeitrag von 6,99 Dollar an den Start geht.