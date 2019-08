Erfolgsserie "Breaking Bad" kehrt auf den Bildschirm zurück - als Film

Eines der geheimsten Projekte in Hollywood ist nicht mehr geheim: Netflix kündigt einen Film mit dem Titel "El Camino: A Breaking Bad Movie" an und beendet damit ein monatelanges Rätselraten unter Fans. Der Film nach der global erfolgreichen Serie startet am 11. Oktober.

Ende Juni hatten die beiden Hauptdarsteller Bryan Cranston und Aaron Paul die Gerüchteküche mit rätselhaften Tweets angefacht, die als Hinweise auf eine baldige Reunion gedeutet wurden.

Danach verplapperte sich Co-Star Bob Odenkirk in einem Interview und gab bekannt, der Film sei schon beinahe abgedreht. Nun ist die Fortsetzung in Filmform also offiziell, sogar einen Trailer gibt es schon.

Darin ist ein Handlanger von Jesse Pinkman (Paul) zu sehen, der nach dem Aufenthaltsort seines Kumpans befragt wird. Offensichtlich ist Pinkman weiter auf der Flucht, mit der die fünfte und letzte Staffel der Serie endete. Die offizielle Inhaltsangabe von Netflix lautet: "Nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft muss sich Jesse mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und für seine Zukunft planen."

Netflix bestätigte bisher nicht, dass Bryan Cranston im Film mitspielt. Seine Figur, der biedere Chemielehrer Walter White, der sich als Drogenkrimineller versucht, war am Ende der Serie blutend zusammengebrochen. Ob Walter stirbt, war aber nicht eindeutig. Drehbuchautor und Regisseur des Films ist Vince Gilligan, der auch die Serie schuf.

"Breaking Bad" lief vom 2008 bis 2013, in den USA beim Kabelsender AMC, in Deutschland im Free-TV bei Arte. Zunächst nur von wenigen Zuschauern gesehen, entwickelte sich die Serie durch Mundpropaganda und begeisterte Kritiken zu einem Quotenrenner. Die letzte Folge sahen in den USA mehr als zehn Millionen Menschen.