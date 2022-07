Die Preisträger in den wichtigsten Emmy-Kategorien werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekannt gegeben, die Auszeichnungen in Neben- und Kreativkategorien wie Kostüme und Schnitt werden am 3. und 4. September vergeben.

Die wichtigsten Kategorien im Überblick

BESTE DRAMA SERIE

»Better Call Saul«

»Euphoria«

»Ozark«

»Severance«

»Squid Game«

»Stranger Things«

»Succession«

»Yellowjackets«

BESTE COMEDY SERIE

»Abbott Elementary«

»Barry«

»Curb Your Enthusiasm«

»Hacks«

»The Marvelous Mrs. Maisel«

»Only Murders In The Building«

»What We Do In The Shadows«

BESTE MINI-SERIE

»Dopesick«

»The Dropout«

»Inventing Anna«