Zuschauerschwund Quote bei der Emmy-Verleihung bricht ein

Bei der Verleihung der Oscars war das Konzept aufgegangen: Nach der Kritik an dem Komiker Kevin Hart als Moderator hatten die Academy of Motion Pictures erstmals komplett auf eine Moderation der Gala verzichtet. Den Zuschauerzahlen hatte das keinen Abbruch getan, im Gegenteil: 29,6 Millionen Menschen sahen die Verleihung, im Vorjahr waren es 26,5 Millionen. Das funktionierte bei den Emmys nicht: Die Zahl der Zuschauer der Gala am Sonntag in Los Angeles sank drastisch.

Wie US-Medien berichteten, verfolgten gerade einmal 6,1 Millionen Zuschauer die Zeremonie. Das waren mehr als 30 Prozent weniger als im Vorjahr (10,2 Millionen), ein Allzeittief. Unterschiedliche Gründe werden für das Desinteresse angeführt: Die Gala wurde dieses Jahr bei dem Sender Fox ausgestrahlt, der ohnehin geringere Quoten einfährt als etwa die Konkurrenz von NBC. Fox rührte kaum die Werbetrommel für das Event und sparte, zum Beispiel an einem Live-Orchester. Und ausgerechnet bei NBC lief zur Zeit der Ausstrahlung ein Football-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Cleveland Browns.

Auch die Strategie, ohne Moderationsteam auszukommen, ging diesmal nach hinten los. Für die Emmys ist das im Gegensatz zu den Oscars nichts Neues, schon mehrere Galas gingen ohne Host über die Bühne. Aber die diesjährige Ausgabe wurde von vielen Kommentatoren als zäh und uninspiriert wahrgenommen, fast einstimmig wurde der Abend in den US-Medien scharf kritisiert. Und schließlich mag auch die Masse der Nominierten, Kategorien und Preise eine Rolle spielen, bei der viele Zuschauer den Überblick verlieren.