Am Ende des Films sitzt Can Dündar vor der Person, die den Auftrag erhalten hatte, ihn zu erschießen. Der Mann ist wegen mutmaßlichen Mordes in einem anderen Fall und wegen Erpressung in Argentinien in Haft. Bei der Begegnung lächelt er linkisch und erzählt von türkischen Mafiosi, die ihn unter Druck setzten, und von türkischen Politikern, die ihm versprachen, er werde nach der Tat als Held gefeiert werden.