Den Wettbewerb in Turin gewann im Mai der ukrainische Beitrag, doch die Europäische Rundfunkunion (EBU) reichte die Organisation der ESC-Show wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an den Zweitplatzierten weiter. Die BBC entschied sich dafür, die Show am 13. Mai 2023 in Liverpool auszurichten.